Россия выделит пять миллиардов рублей на кредитование МСП

В России дополнительно выделят пять миллиардов рублей на программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которой бизнес может получить кредит по ставке не более 8,5 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу «Опоры России» Александра Калинина.

Так, общий объем инвестиций в «Программу 8,5», разработанную Минэкономразвития, составит около 12 миллиардов рублей.

Программа льготного кредитования субъектов МСП была запущена в 2019 году, ее участниками стали 90 банков. Предпринимателям доступны кредиты по ставке 8,5 процента на сумму от 500 тысяч до 500 миллионов рублей и на срок до трех лет на оборотные цели, а также на инвестиционные — на срок до 10 лет от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей.

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам является одной из задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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