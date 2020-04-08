Налоги для российского бизнеса предложили обнулить

В России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

«Мы предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса. Просто сделать ставку 0 процентов, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета», — отметил он, добавив, что соответствующее решение уже принято властями ряда стран, в том числе Казахстана.

Титов призвал позволить бизнесу жить в условиях кризиса. По его словам, в такой ситуации все сопутствующие риски будут оправданы.

Как заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера также принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Кроме того, российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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