В российском регионе появится в три раза больше предпринимателей

В Псковской области в 2020 году появится в три раза больше граждан, задействованных в сфере бизнеса, за счет участия в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом во вторник, 9 июня, рассказал ТАСС председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

Он объяснил, что увеличение числа таких граждан имеет важное значение для региона, поскольку областной бюджет является дефицитным, а рост числа субъектов МСП приводит к увеличению числа рабочих мест и доходов в казну. В связи с этим был разработан проект «Популяризация предпринимательства» в рамках нацпроекта.

«К сфере бизнеса приобщатся более 300 наших граждан. Этого получится достичь за счет открытия новых бизнес-проектов, а также за счет расширения уже существующих субъектов МСП, выделяя им финансовую поддержку на развитие, в том числе помогая им в заключении экспортных контрактов», — рассказал Михеев.

На сегодняшний день в регионе в сфере МСП заняты около 130 жителей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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