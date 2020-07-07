Долги российского бизнеса в размере 2,3 триллиона рублей реструктурировали

Ссудная задолженность крупных компаний в размере 2,3 триллиона рублей реструктурирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

В общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тысячи заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них одобрено 73 процента. В общем объеме удалось реструктурировать кредиты на 666 миллиардов рублей.

В течение второй половины июня малый и средний бизнес направили банкам более двух тысяч заявлений на реструктуризацию. За предыдущие две недели было зарегистрировано 4,4 тысячи заявок.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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