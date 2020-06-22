На поддержку российского бизнеса выделили еще 23 миллиарда рублей

Российские власти выделили еще 23 миллиарда рублей на поддержку субъектов бизнеса из отраслей, пострадавших из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 22 июня, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90 процентов работников, на субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 миллиард рублей, сегодня выделим еще свыше 23 миллиарда рублей», — заявил Мишустин.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!