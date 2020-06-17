Российские предприниматели показали рекордную активность в 2019 году

В России в 2019 году наблюдался рекордный рост предпринимательской деятельности и намерений населения к ведению бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM), опубликованное Высшей школой менеджмента (ВШМ) СПбГУ.

«10,2 процента экономически активного населения можно отнести к ранним предпринимателям, а 5,1 процента — к действующим. 14 процентов опрошенных заявили о предпринимательских намерениях», — указано в исследовании.

Руководитель проекта в ВШМ Ольга Верховская подчеркнула, что пандемия коронавирусной инфекции может стать дополнительным стимулом для предпринимательства. Уточняется, что в странах со средним уровнем экономического развития во время кризисов обычно росла доля тех, кто создавал свой бизнес. Это объясняется условиями безработицы.

В России поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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