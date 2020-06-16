Российский бизнес сохранил сотни миллиардов рублей благодаря снижению налогов

Российским предприятиям малого и среднего бизнеса удалось сохранить 650 миллиардов рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«Первое направление — это предоставление отсрочек по обязательным платежам и снижение налогов. Благодаря этим мерам 650 миллиардов рублей — это те средства, которые были оставлены у бизнеса в виде снижения налогов, отсрочек — то, что помогает бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься», — отметил министр.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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