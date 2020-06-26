Две трети предпринимателей посчитали возможным открыть бизнес в кризис

Более 60 процентов российских предпринимателей считают возможным открыть бизнес в условиях текущего кризиса. Об этом сообщают данные социологического исследования университета «Синергия», передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

32,2 процента опрошенных посчитали возможным открыть бизнес в некоторых отраслях, 24 процента отмечают, что рынок стал менее конкурентным, еще 11 процентов респондентов заявили, что бизнес открыть можно будет лишь с господдержкой.

15,4 процента предпринимателей посчитали, что нынешнее время не подходит для запуска нового бизнеса из-за экономии потребителей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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