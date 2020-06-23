Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки

В Татарстане потратили 977,5 миллиона рублей на создание 100 промышленных парков и промплощадок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом во вторник, 23 июня, сообщает ГТРК «Татарстан».

Уточняется, что 1484 компании-резидента работают на объектах промышленной инфраструктуры российского региона. Ими создано более 30 тысяч рабочих мест. Предполагается, что в будущем промпарки начнут привлекать еще больше резидентов для создания рабочих мест.

В настоящее время уже завершено строительство индустриального парка «Саба» и промпарка «Тюлячи». Работы продолжаются по проекту на территории Технополиса «Химград».

28 мая сообщалось, что в еще одном российском регионе появится Фонд микрозаймов для бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На создание микрофинансовой организации Магаданская область получила 50 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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