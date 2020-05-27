Основные показатели нацпроекта МСП призвали пересчитать после пандемии

Два основных целевых показателя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» призвали пересчитать после пандемии коронавируса. С таким предложением выступил глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

«Безусловно, предложения [об изменении показателей нацпроекта] на основании расчетов мы будем выдвигать. Там два ключевых показателя — доля МСП в ВВП и численность занятых в сфере. Безусловно, оба показателя должны быть пересчитаны», — рассказал он.

Глава корпорации подчеркнул, что показатели будут меняться на основе расчетов, базирующихся на реальном потребительском спросе, исходя из трех фаз: фазы выхода из ограничительных мер после коронавируса, восстановления и стабилизации экономики и фазы роста экономики.

25 мая глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал о намерении правительства пересмотреть ряд мероприятий и, возможно, целевых показателей нацпроектов. Однако, по его словам, это будет сделано лишь в августе-сентябре.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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