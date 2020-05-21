Российская область получит сотни миллионов рублей на поддержку бизнеса

Тамбовская область в 2020 году получит на поддержку бизнеса дополнительно более 220 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 21 мая, сообщили ИА Regnum в областном управлении информационной политики.

«Предусмотренные на этот год в нацпроекте около 89 млн рублей направлены на развитие институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на проект «Мой бизнес» в «Геометрии бизнеса». А почти на 132 млн рублей пополнится региональная микрофинансовая организация», — отметила начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева.

Как рассказал губернатор Александр Никитин, в регионе также разработаны антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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