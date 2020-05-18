Семейные фермы в российском регионе получат многомиллионные гранты

В Башкирии в 2020 году пройдут конкурсы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы. Об этом сообщает в понедельник, 18 мая, «Независимая уральская газета».

Уточняется, что прием заявок продлится с 18 по 20 мая. По словам руководителя пресс-службы Минсельхоза региона Алмаза Галимова, гранты для семейных ферм в размере до 30 миллионов рублей предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом они должны быть зарегистрированы и вести деятельность на сельской территории Башкирии более 24 месяцев с момента регистрации.

Кроме того, на субсидирование в рамках грантовых конкурсов могут рассчитывать сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы и (или) сельскохозяйственные сбытовые кооперативы (при условии, что они работают не менее 12 месяцев). Максимальный размер гранта составит 70 миллионов рублей. Конкурсанты должны будут пройти собеседование.

Отмечается, что поддержка сельхозпроизводителей активно способствует реализации в Башкирии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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