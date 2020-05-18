Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
На решение проблемы с выплатами российским врачам снова дали один день
Откровенные фото финалистки «Холостяка» нашли на сайте стриптиз-клуба
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
Прокуратура проверит штраф прикованной к кровати москвички за нарушение изоляции 
Еще одна российская авиакомпания объявила о запуске рейсов внутри страны
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
В Бразилии насчитали 3,5 миллиона зараженных коронавирусом
Сыну Солженицына доверили крупнейшую угольную компанию России
Полина Гагарина ушла от мужа
Новости партнеров

Семейные фермы в российском регионе получат многомиллионные гранты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

В Башкирии в 2020 году пройдут конкурсы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и развитие семейной фермы. Об этом сообщает в понедельник, 18 мая, «Независимая уральская газета».

Уточняется, что прием заявок продлится с 18 по 20 мая. По словам руководителя пресс-службы Минсельхоза региона Алмаза Галимова, гранты для семейных ферм в размере до 30 миллионов рублей предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом они должны быть зарегистрированы и вести деятельность на сельской территории Башкирии более 24 месяцев с момента регистрации.

Кроме того, на субсидирование в рамках грантовых конкурсов могут рассчитывать сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы и (или) сельскохозяйственные сбытовые кооперативы (при условии, что они работают не менее 12 месяцев). Максимальный размер гранта составит 70 миллионов рублей. Конкурсанты должны будут пройти собеседование.

Отмечается, что поддержка сельхозпроизводителей активно способствует реализации в Башкирии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Башкирии сельхозкооперативы и семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей
На создание семейных ферм в Саратове выделят еще 28 миллионов рублей
В российской области прошли семинары для фермеров
Начинающие тюменские фермеры получат гранты на создание хозяйств
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
17:5815 мая

Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму

19:0115 мая

Российские аграрии увеличили экспорт мяса и молока

17:1415 мая

В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры

Нацпроекты00:0030 ноября 2019

«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»

В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
17:0715 мая

Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов

17:0415 мая

Более 70 процентов обращений российского бизнеса о кредитных каникулах одобрили

17:0115 мая

Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей

Нацпроекты13:3019 декабря 2019

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
15:0415 мая

Путин предложил создать в России базу генетической информации

15:0415 мая

Башкирия направит более пяти миллиардов рублей на здравоохранение

15:0315 мая

Сотни соцобъектов российского региона обеспечат интернетом

Россия
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Россия приготовилась к борьбе за «Столичную»
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
На шахту крупнейшего производителя золота в России отправили военных
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Жители регионов присутствия АЭС поддержали развитие атомной энергетики
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовавшие фото нацистов в акции «Бессмертный полк» раскаялись
«Был бы человек — диагноз найдется»
Как в СССР неугодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам
Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам
За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Сектанты попытались заживо похоронить студента
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 Targa
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Австралийский сенатор предложил выкупить бренд Holden за доллар
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
«АвтоВАЗ» запустил сборку машин
Все материалы
Дом
Брэд Питт разломал стену кувалдой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Путин призвал зачистить «всякие СНиПы и хрипы»
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В США предложили простить гражданам долги по ипотеке и аренде жилья
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Завершилось строительство первого в истории автомоста из России в Китай
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы