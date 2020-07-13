Миллионы сотрудников российского бизнеса получили поддержку во время пандемии

В России в условиях пандемии коронавируса около 4 миллионов сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили помощь в рамках программ кредитной и грантовой поддержки бизнеса. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Из 19,4 миллиона человек, занятых в секторе МСП, в наиболее пострадавших отраслях работает примерно четверть — порядка 5 миллионов человек. Только по программам кредитной и грантовой поддержки помощь получили около 4 миллионов человек», — отметил Белоусов.

По его словам, по программе кредитования фонда оплаты труда под 0 процентов удалось оказать помощь 1 миллиону человек. По программе кредитования фонда оплаты труда под 2 процента — 4 миллионам человек. «По грантовой поддержке: в апреле — 3,8 и в мае — 3,7 миллиона человек», — заключил вице премьер.

Белоусов подчеркнул, что подобные программы по поддержке бизнеса позволили избежать наиболее негативного сценария для МСП во время распространения коронавируса.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!