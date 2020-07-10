Пострадавший из-за пандемии бизнес Бурятии получил сотни миллионов рублей

В Бурятии малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, получил за два месяца более 400 миллионов рублей на поддержку занятости. Средства были выделены из федерального бюджета, сообщает в пятницу, 10 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«В Бурятии около 6 тысяч предпринимателей воспользовались правом получить федеральную поддержку на выплату зарплаты более чем 16 тысячам своим работникам. В целом в апреле и мае выплачено более 400 миллионов рублей безвозмездных президентских субсидий», — указано в сообщении.

Уточняется, что всего на безвозмездную финансовую поддержку в Бурятии претендуют 8,1 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, пострадавших во время пандемии.

В России в конце марта были введены ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во всех регионах, в том числе в Бурятии, закрылись почти все предприятия.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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