Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России заявили о поиске Турцией «слабых мест» С-400
Вассерман назвал протесты в США делом рук Трампа
Дочь Мадонны без белья и с небритыми подмышками попала в объектив папарацци
Богатым регионам России предсказали более тяжелые последствия от кризиса
Российский хоккеист умер в 23 года
В Шотландии предложили купить остров по цене квартиры
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
Собор Святой Софии официально стал мечетью
Россияне устроили митинги в поддержку арестованного губернатора Фургала
В Москве 6-летняя девочка придумала себе новое имя и заявила о похищении 
Новости партнеров

Пострадавший из-за пандемии бизнес Бурятии получил сотни миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Бурятии малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, получил за два месяца более 400 миллионов рублей на поддержку занятости. Средства были выделены из федерального бюджета, сообщает в пятницу, 10 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«В Бурятии около 6 тысяч предпринимателей воспользовались правом получить федеральную поддержку на выплату зарплаты более чем 16 тысячам своим работникам. В целом в апреле и мае выплачено более 400 миллионов рублей безвозмездных президентских субсидий», — указано в сообщении.

Уточняется, что всего на безвозмездную финансовую поддержку в Бурятии претендуют 8,1 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, пострадавших во время пандемии.

В России в конце марта были введены ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во всех регионах, в том числе в Бурятии, закрылись почти все предприятия.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Омбудсмен оценила поддержу малого и среднего бизнеса в Москве
Долги российского бизнеса в размере 2,3 триллиона рублей реструктурировали
Две трети предпринимателей посчитали возможным открыть бизнес в кризис
Нацпроекты
Нацпроекты00:01 4 июля

Двойной форсаж

В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
17:53 9 июля

Россиянам рассказали о влиянии арбузов на здоровье

15:16Сегодня

Фермеры еще одной российской области получили гранты на 28 миллионов рублей

15:05Сегодня

В Липецке начали строить новый дом для переселенцев

Нацпроекты00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
14:58Сегодня

На Колыме проверили качество дорожного ремонта

14:29Сегодня

Готовность российских аэропортов к международным рейсам проверят

14:25Сегодня

В российском регионе запустили онлайн-платформу для продвижения экспорта

Нацпроекты00:07 7 июня

Жертва обстоятельств

На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
14:22Сегодня

В российском регионе создадут 2,6 тысячи временных рабочих мест

14:19Сегодня

Редких животных в России изучат с помощью искусственного интеллекта

14:16Сегодня

В России достигли пяти показателей проекта по борьбе с заболеваниями сердца

Россия
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
Все материалы
Мир
Раскрыто содержание предсмертной записки мэра Сеула
Трамп впервые пообещал публично надеть маску
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
Трамп указал на «промывку мозгов» Байдену
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Трамп понадеялся на поддержку выдвинувшегося в президенты Уэста
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
В России не поверили в нефть по 150 долларов
Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Калифорния начала расследование против Google
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Госдума дала возможность отечественным портам развиваться
Все материалы
Силовые структуры
100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
«Дел о госизмене будет все больше»
Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Российский биатлон остался без руководства
Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие со стороны тренеров
Петр ЯнБеспощадное наслаждение
UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
UFC обвинили в «ограблении» бойцов
Джейми ВардиЛисы и дьяволы
Варди забивает юбилейный гол, а «Манчестер Юнайтед» разрывает соперника — главные события тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил в АПЛ с разгромным счетом четвертый раз подряд
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
Все материалы
Культура
Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Умные женщины и сильные мужчины
Теракт, Брюс Ли и гибель наливайки: 15 лучших фильмов 2020-го
Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство
Маэстро саундтреков
Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Муж на час, отец на два
Как устроена японская индустрия родственников напрокат: новый фильм Вернера Херцога
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина-комик высмеяла смерть матери от коронавируса и объяснилась
Сила большого брата
 
Гузеева отказалась от съемок в Comment Out
Доктор Мясников заявил о раздражении от «железного занавеса» из-за коронавируса
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Порно оказалось опасным для здоровья
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео
Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни
Названа альтернатива окрошке
Загадочное морское существо поставило пользователей сети в тупик
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
Koenigsegg снял мини-боевик с супергибридом Regera в главной роли
Моторы Ferrari под капотом Jeep, Toyota и других автомобилей
Десять операций по пересадке итальянских двигателей в автомобили других марок
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник
25 самых продаваемых автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в июне 2020 года
«АвтоВАЗ» запустил сборку Niva под брендом Lada
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
Volkswagen Golf вновь покинул российский рынок
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы