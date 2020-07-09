В Туве появился первый промышленный парк для поддержки МСП

В Туве появился индустриальный парк для поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 9 июля, рассказала в беседе с ТАСС министр экономики региона Елена Каратаева.

Уточняется, что это первый промышленный парк в Туве. Стоимость проекта составила 286 миллионов рублей. Парк разместился на участке общей площадью 30 гектаров возле центра Кызыла и аэропорта.

«Мы строили его в период 2019-2020 годов. Основная специализация у него — это строительные материалы. Сейчас идет конкурс по отбору резидентов, в этом году должны запустить [в промпарк] четверых резидентов», — рассказала Каратаева. В целом промышленный парк должен вместить 23 резидента.

Накануне сообщалось, что Ставрополье получит около 400 миллионов рублей на развитие промышленных парков «Мастер» и «Монокристалл». Средства планируется направить на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах, а также на развитие инфраструктуры.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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