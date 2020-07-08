Ставрополье получит сотни миллионов рублей на развитие промышленных парков

Ставрополье получит около 400 миллионов рублей на развитие промышленных парков «Мастер» и «Монокристалл» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

«Средства привлечены Минпромом края из федеральной казны в рамках реализации регпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы"», — указано в сообщении.

Из общей суммы на развитие парка «Мастер» потратят 250 миллионов рублей. Еще 146 миллионов выделят на финансирование парка «Монокристалл». Средства планируется направить на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах, а также на развитие инфраструктуры.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!