Пострадавшим от коронавируса российским компаниям спишут кредиты

Кредиты, выданные на возобновление деятельности компаний, пострадавших от коронавируса и сохранивших не менее 90 процентов работников, могут признаваться безнадежными к взысканию. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем окончательном чтении, передает ТАСС.

Кроме того, спишутся прекращенные перед налогоплательщиком денежные обязательства по уплате задолженности по кредитному договору. Однако это возможно только при условии, что кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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