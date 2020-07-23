На Чукотке поддержат бизнес десятками миллионов рублей

На Чукотке выделили десятки миллионов рублей из федерального бюджета на докапитализацию региональной гарантийной организации, которая предоставляет поручительства для кредитования субъектам бизнеса. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Около 34 миллионов рублей из федерального бюджета будут направлены на докапитализацию региональной гарантийной организации. Данные меры необходимы для расширения доступа бизнеса Чукотки к кредитованию в рамках профильного нацпроекта ["Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инифицативы"]», — указано в сообщении.

Уточняется, что в течение 2020 года организация выдала около 30 поручительств на общую сумму 77 миллионов рублей. Благодаря этому предприятия малого и среднего бизнеса смогли привлечь свыше 300 миллионов рублей кредитных средств.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.