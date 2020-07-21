Бизнес Тульской области поддержали сотнями миллионов рублей во время пандемии

Власти Тульской области поддержали малый и средний бизнес, понесший финансовые потери в период пандемии коронавируса. Общая сумма выделенных на эти цели средств составила 300 миллионов рублей, передает ТАСС слова министра экономического развития региона Марчела Кептэнарь.

«Распоряжением правительства Тульской области утвержден четвертый пакет поддержки. В соответствии с данным распоряжением расширен перечень сфер экономической деятельности наиболее пострадавших в результате коронавирусной инфекции, с 37 до 42», — уточнил он.

Новый пакет мер поддержки включает в себя предоставление субсидий социально ориентированным малым и средним предприятиям, льготные займы под 0,1 процента на выплату заработной платы работникам и займы под 3-5 процентов годовых на пополнение оборотных средств промышленным компаниям, а также цикл обучающих семинаров для туристических агентств.

Ранее сообщалось, что в Бурятии малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, получил за два месяца более 400 миллионов рублей на поддержку занятости. Всего на безвозмездную финансовую поддержку в Бурятии претендуют 8,1 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, пострадавших во время пандемии.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.