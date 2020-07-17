Российский бизнес стали реже проверять: так, во втором квартале 2020 года число проверок снизилось в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, передает ТАСС.

По словам замминистра, это связано в том числе с введением моратория на проведение проверок во время пандемии коронавируса. «Мы ушли в этот непростой период от избыточной административной нагрузки, найдя новые практики. Их мы получили в рамках соответствующего трехмесячного периода. Я рассчитываю, что мы также их применим и в спокойном режиме», — отметил Херсонцев.

Он пояснил, что, в частности, в этом году будут отменены около 500 тысяч проверок для малого и среднего бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.