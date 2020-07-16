Бизнес Дальнего Востока сможет получить сайт и онлайн-магазин

На Дальнем Востоке малому и среднему бизнесу предоставят возможность бесплатно получить сайт и конструктор онлайн-магазин, подключенный к системе логистики и системе платежей в рамках новой программы поддержки предпринимательства, запущенной группой ВЭБ.РФ и Mail.ru Group, передает ТАСС.

«Он [бизнес] будет также получать инструменты для цифровизации, для перевода своего бизнеса в онлайн. Это присутствие в социальной сети "ВКонтакте", возможность создать свой отдельный сайт и, что самое главное, конструктор онлайн-магазина, который уже будет подключен к модулю логистики, приему платежей», — заметил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

По его словам, бизнес также может рассчитывать на средства в размере 53 тысяч рублей для продвижения в сети. Он подчеркнул, что разработанный онлайн магазин будет присутствовать «на всех ведущих онлайн-платформах» дистрибуции.

Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 15 июля.

Поддержка предпринимателей в России также предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.