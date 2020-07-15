Названа самая востребованная мера поддержки российского бизнеса

Самой востребованной мерой поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса стали субсидии малым и средним предприятиям (МСП) на выплату заработной платы работникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга востребованности антикризисных мер, предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Отмечается, что опрос среди представителей бизнеса прошел 6 июля. 75 процентов компаний уже полностью или частично работают. За июнь выручка у 55,3 процента восстановивших деятельность предприятий составила 50 процентов и ниже по отношению к июню прошлого года.

83,7 процента респондентов оценили негативно положение своего бизнеса. При этом уменьшилось количество радикальных оценок «кризис» (23,92 процента против 27), и «катастрофа» (9,14 процента против 13,7).

Кроме того, опрошенные назвали главной трудностью невозможность платить зарплату и налоги с фонда оплаты труда.

Ранее сообщалось, что в России в условиях пандемии коронавируса около 4 миллионов сотрудников МСП получили помощь в рамках программ кредитной и грантовой поддержки бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.