Российских подростков научат вести бизнес

В Приморье с 15 июня начался курс по предпринимательской деятельности для школьников Startup.Kids. Об этом рассказала ТАСС руководитель центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

По ее данным, более 130 российских подростков уже записались на бесплатное онлайн-обучение. Большинство заявок поступило из Владивостока, Находки и Уссурийска.

«Прием заявок мы продолжаем, поэтому если ребята раздумывали, чем заняться летом, то мы предлагаем узнать, как строить бизнес, и найти новых друзей», — рассказала Кудинова.

Startup.Kids продлится три месяца. Школьники получат необходимые знания и смогут разработать первые бизнес-проекты. На все появляющиеся в ходе обучения вопросы будут отвечать эксперты. «В итоге за лето ребята пройдут весь курс по предпринимательству, и мы надеемся, что в августе кто-то уже сможет запустить свой первый проект и начать новый учебный год в статусе бизнесмена», — заключила руководитель центра инноваций социальной сферы.

Центр «Мой бизнес» открылся в регионе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он организует бесплатное обучение для предпринимателей и тех, кто хочет начать вести свое дело в Приморском крае.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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