Красноярские фермеры получат гранты на развитие семейных хозяйств

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края объявило, что местные фермеры смогут получить гранты на развитие семейных хозяйств. Прием заявок на участие в конкурсном отборе уже открыт и продлится до 11 августа, говорится на сайте ведомства.

Как передает «НИА Красноярск», заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Оксана Дивногорцева сообщила, что в этом году на данное направление господдержки в бюджетах разных уровней предусмотрено 90 миллионов рублей.

«Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разработать бизнес-план и обеспечить его софинансирование в размере не менее 40 процентов. Остальные затраты компенсирует государство. С этого года фермеры края могут подать заявки на реализацию проектов как в отрасли животноводства, так и растениеводства, овощеводства», — отметила Дивногорцева.

Конкурсы по поддержке фермеров проходят в разных российских регионах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства. Кроме того, средства выделят 23 фермерам из Челябинской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.