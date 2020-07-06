Начинающие фермеры Пермского края получат в два раза больше денег: объем средств, выделенных для субсидий, будет увеличен в 2020 году до 126 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 6 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В июле стартует прием заявок на предоставление грантов начинающим фермерам <…> в этом году на реализацию программы развития агропромышленного комплекса выделено 126,8 миллиона рублей. В 2019 году грант получили 29 сельхозпроизводителей на общую сумму 72 миллиона рублей», — указано в сообщении.

Аграрии смогут потратить средства на приобретение земель сельхозназначения, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, подключение их к инженерным сетям, покупку сельскохозяйственных животных и посадочного материала многолетних насаждений, сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции и другое.

Уточняется, что все желающие могут подать заявку на получение субсидии в любом отделении «Мои Документы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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