Самозанятым дагестанцам помогут с налогами

Специалисты центров «Мой Бизнес» и многофункциональных центров (МФЦ) помогут самозанятым жителям Дагестана перейти на новый налоговый режим. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики.

«С 1 июля в Дагестане заработал специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В Дагестане получить помощь в вопросах перехода на налоговый режим можно будет в центрах "Мой Бизнес" и в МФЦ», — уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что с 1 июля эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который с начала 2020 года действовал в 23 регионах страны, распространился еще на 53 субъекта, в том числе и на Дагестан. Подобный налоговый режим позволяет самозанятым россиянам вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, зарегистрировавшись в мобильном приложении «Мой налог». Воспользоваться такой возможностью могут, граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 миллиона рублей в год. При этом все, кто впервые зарегистрируется в приложении, получат налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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