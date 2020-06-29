На российских предприятиях стартовали образовательные программы для работников

На предприятиях в Нижегородской области, участвующих в реализации национальных проектов, стартовали образовательные программы для работников. Об этом сообщает издание «Бизнес News» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С 29 июня по 16 июля на базе НИУ — филиала РАНХиГС — пройдут онлайн-занятия по теме раздельного сбора мусора. Это одно из направлений реализующегося в России нацпроекта «Экология».

Помимо этого, планируются курсы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение оплачивается из средств федерального бюджета.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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