МСП Банк начнет выдавать кредиты самозанятым под 8,5 процента годовых

С 1 июля 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начинает оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Основным инструментом поддержки станет специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5 процента годовых сроком до 3 лет. Финансовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 миллионов — с минимальными требованиями к обеспечению.

Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составит до 3 дней.

Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru). Кредитные продукты будут продаваться как через подразделения МСП Банка в регионах, так и через агентский канал. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

«Сейчас мы открыли для самозанятых возможность кредитоваться по льготной ставке - это даст им дополнительную возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе субсидии и возврат налогов, способствовали доверию со стороны граждан к государству. Неудивительно, что в итоге мы видим, как растет количество самозанятых в 2020 году, их число удвоилось и достигло почти 700 тысяч человек», — отметил мМинистр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, для того, чтобы иметь возможность быстро и эффективно работать с сегментом самозанятых, на основе большого количества данных была создана специальная рейтинговая модель. «В итоге, мы уверены, что наши кредиты будут востребованы и среди начинающих самозанятых, и для тех, кто существует в этом статусе уже долгое время. Постепенное снятие ограничений после пандемии коронавируса и финансовая поддержка позволят предпринимателям быстрее вернуться к привычному режиму и вложить средства в саморазвитие», — добавил он.

