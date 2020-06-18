Корпорация МСП поддержала создание 69 сельхозкооперативов в апреле-мае 2020 года

За апрель-май 2020 года создано 69 новых сельскохозяйственных кооперативов при поддержке Корпорации МСП (31 — по итогам апреля, 38 — по итогам мая). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Такой результат стал возможным благодаря реализуемому с 2018 года Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами специализированному комплексу мер поддержки — так называемому «коробочному» продукту. Акция осуществляется для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — членов сельскохозяйственных кооперативов и включает специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, субсидии и гранты Минсельхоза России.

Всего с 2018 при участии Корпорации МСП обеспечено финансирование 323 проектов в сфере сельскохозяйственной кооперации на общую сумму 8,5 миллиарда рублей. Наибольшее количество сельскохозяйственных кооперативов создавалось в республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областях.

В рамках деятельности МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) реализуются специализированные кредитные продукты, разработанные для оказания поддержки сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов. С 2018 года по настоящее время МСП Банк уже оказал финансовую поддержку 47 проектам в сфере сельхозкооперации на сумму около 2 миллиардов рублей.

