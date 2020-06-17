МСП Банк получил более 4 тысяч обращений за поддержкой из-за коронавируса

МСП Банк к настоящему времени получил более 4 тысяч обращений за финансовой поддержкой на общую сумму более 12 миллиардов рублей. Дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля 2020 года начал оказывать поддержку малым и средним предприятиям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка. МСП Банк вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2 процента годовых для возобновления деятельности.

Большинство из обращений уже одобрено или находится в работе. Подача заявок ведется через систему дистанционного кредитования АИС НГС. В условиях распространения коронавируса возможность подать заявку и подписать кредитный договор без необходимости совершать визит в банк оказалась очень востребованной среди клиентов МСП Банка — самостоятельно подали документы на кредит более половины предпринимателей.

Особой популярностью в банке пользуется кредитная поддержка для возобновления деятельности под 2 процента годовых. За первую неделю с момента запуска кредита в банк поступило более 1 тысячи обращений. Чаще всего предприниматели подают заявки на выплату заработной платы сотрудникам и рефинансирование ранее выданных кредитов по программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России. Из регионов наиболее активными являются Пермский край, ХМАО-Югра, Москва и Московская область. Особенность этого кредита в возможности полностью списать сумму кредита при сохранении более 90 процентов штата. Это стало возможным благодаря субсидии Минэкономразвития.

В рамках этой программы ВЭБ.РФ предоставляет поручительство, которое покрывает 85 процентов от суммы кредита с учетом капитализированных процентов. «В правительстве был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования программы. Общий объем кредитов был увеличен на 100 миллиардов рублей до 350 миллиардов рублей. 85 процентов этой суммы покрывается поручительством ВЭБ. Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов», — отметил ранее министр экономического развития Максим Решетников

В МСП Банке с 1 апреля действует программа реструктуризации кредитов для всех клиентов. При проведении реструктуризации, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, большинство заемщиков продолжали вести бизнес, искали новые способы развития деятельности, и обращались за кредитной поддержкой, в том числе в рамках специального кредитного продукта «Антикризис-Оборотный».

«Спрос на финансовые ресурсы в условиях пандемии очень высок. При этом на примере нашего кредитного портфеля мы видим, что малый и средний бизнес гибко подстраивается под условия времени и ищет, в первую очередь, возможности для сохранения бизнеса, а также анализирует изменившуюся бизнес-среду с целью максимального соответствия новым реалиям. Мы смогли отладить бизнес-процессы так, чтобы финансовая поддержка поступала предпринимателям быстро и в нужный момент», — подчеркнул глава МСП Банка Дмитрий Голованов.

