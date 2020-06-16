Экономика
 
Последние новости
Устроенный Северной Кореей взрыв на границе попал на видео
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе в России
Российский БТР подорвался во время патрулирования в Сирии
У стрелка с Ленинского проспекта нашли поддельное удостоверение депутата
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
Авиапассажир применил защитную маску не по назначению и возмутил попутчика
Минздрав назвал особенность выхода на плато по коронавирусу в России
«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши
Прожившие в браке 76 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в две недели
На похоронах сатирика Трушкина разразился скандал с кражей полумиллиона рублей
Новости партнеров

Институты развития расширят меры поддержки экспортеров МСП

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Начата реализация дорожной карты, направленной на внедрение новых совместных механизмов поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также потенциально готовых начать поставки своей продукции за границу. Соответствующий документ подписали ВЭБ.РФ, группа Российского экспортного центра (РЭЦ), Корпорация МСП и МСП Банк.

Планируется, что новые совместные механизмы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса институтами развития будут запущены в полной мере уже с III квартала 2020 года. Основной задачей является повышение клиентоориентированности институтов поддержки субъектов МСП — готовящихся выйти на внешние рынки участников внешнеэкономической деятельности и облегчение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, обеспечивающих реализацию проектов на всех этапах экспортного цикла, в условиях непростой экономической ситуации.

«Мы должны помочь направить эту созидательную энергию на то, чтобы российская экономика в результате стала более конкурентоспособной. Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые осваивают внешние рынки, сейчас приобретает особую актуальность. При координации ВЭБ.РФ мы объединяем в решении этой задачи инструменты РЭЦ, Корпорации МСП, их дочерних банков — Росэксимбанка и МСП Банка», — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Планируется проработать возможность интеграции цифровых сервисов платформы «Развивай.РФ», платформы РЭЦ «Одно окно», сервисов «АИС НГС» и портала Бизнес-навигатора МСП. Это поможет экспортерам сегмента МСП получить комплексную поддержку и сопровождение организаций развития.

«Активная коммуникация позволила выявить высокую заинтересованность компаний сегмента МСП в получении широкой номенклатуры услуг, позволяющих повысить эффективность работы на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта — от нефинансовых услуг на этапе выбора оптимального рынка сбыта и анализа условий торговли, до финансовых и страховых продуктов на этапе заключения и исполнения сделки. Мы стремимся постоянно улучшать качество и скорость предоставления продуктов РЭЦ. Речь идет о сокращении сроков принятия решений, снижению требований к заемщикам и принципалам, сохранению условий финансирования на докризисном уровне», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В перспективе взаимодействие институтов развития позволит реализовать совместное продуктовое предложение Корпорации МСП, МСП Банка и Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ. Основной задачей является обеспечение единого входа для подачи документов и единых подходов в части андеррайтинга проектов, что должно обеспечить ощутимое сокращение сроков предоставления финансовой поддержки МСП-экспортерам. Решение данной амбициозной задачи предполагается в том числе за счет установления зонтичного гарантийного лимита Корпорации МСП на Росэксимбанк и аккредитации МСП Банка, Росэксимбанка на работу в механизме без двойного андеррайтинга.

Инициатива по перезапуску совместных механизмов поддержки направлена, прежде всего, на стабилизацию деятельности МСП-экспортеров в период восстановления экономики 2020–2021 годов, чтобы обеспечивать своевременное и быстрое реагирование для перераспределения финансовых потоков и заключения новых долгосрочных экспортных контрактов. При этом запуск совместного продуктового предложения позволит повысить эффективность мер поддержки и их востребованность за счет создания механизмов поддержки и снижения рисков реализации всех этапов развертывания экспортноориентированных проектов от инвестиционной идеи до финансирования поставки продукции за рубеж.

«Важно понимать, что мы с коллегами из РЭЦ при координации ВЭБ.РФ не начинаем работу с нуля, а именно перезапускаем некоторые механизмы финансовой поддержки, делая их более доступными для российских компаний. Отечественные МСП производят качественные востребованные за границей товары и услуги, и наша задача заключается в том, чтобы сформировать комплексные государственные механизмы поддержки с учетом набора компетенций каждого института развития для комфортного выхода российских МСП на внешние рынки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

«Экспертиза Корпорации МСП и МСП Банка в части технологии работы с субъектами МСП, цифровизации процесса предоставления финансовых услуг позволит институтам развития предложить рынку каналы доступа к финансовым и нефинансовым продуктам институтов развития независимо от места их регистрации или фактического нахождения. А предоставление доступа к системе РГО позволит повысить востребованность кредитного предложения Росэксимбанка», — рассказал глава МСП Банка Дмитрий Голованов.

Росэксимбанк с 2019 года уже приступил к внедрению «коробочных» продуктов для МСП-экспортеров. Активное продвижение финансовых мер поддержки в этом сегменте позволило получить в первые 4 месяца 2020 года количество заявок в 4 раза большее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы уверены, что внедрение согласованного в III квартале 2019 года нового каталога гарантий Корпорации МСП в отношении кредитов Росэксимбанка без привлечения поручительств региональных гарантийных организаций окажет существенную поддержку в наращивание объемов финансовой поддержки экспортерам», —отметила Вероника Никишина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВЭБ.РФ помог разработке препарата для лечения тяжелых форм COVID-19
МСП Банк начнет выдавать предпринимателям кредиты под два процента годовых
Корпорация МСП и МСП Банк поддержали первое в РФ производство пребиотиков
Другие материалы рубрики
Экономика00:0215 июня

«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»

Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
13:20Сегодня

«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

12:26Сегодня

Конкурент России признал малореальным рост цен на нефть

11:52Сегодня

Россияне перешли на дешевые продукты

Экономика20:5215 июня

Квартирный вопрос

Почему цены на новостройки снижаться не будут
11:04Сегодня

Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы «Газпрома»

09:08Сегодня

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

09:00Сегодня

Счетная палата отказалась комментировать срыв «Силы Сибири» «Газпромом»

Экономика10:0015 июня

Лекарства под контролем

Российские участники фармрынка рассказали о готовности к маркировке лекарств
08:59Сегодня

Оценено качество московского бензина

08:36Сегодня

Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян

08:33Сегодня

США выделят триллион долларов на восстановление инфраструктуры

Россия
«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
В Ухане не осталось бессимптомных носителей коронавируса
«Это настоящий отрезвляющий душ»
Почему пандемия коронавируса позволит взглянуть на мир по-новому
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
«Мы получили отрезвляющий удар»
Как пандемия коронавируса изменит взгляд людей на мир
Трамп объявил о грядущей реформе полиции
В Китае провалилась попытка похищения миллиардера
Все материалы
Бывший СССР
Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом
Опасные соседи
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
В ДНР и ЛНР проголосуют по поправкам к Конституции России
«У меня на глазах соседу горло перерезали»
Десять лет назад в Киргизии начались погромы. На юге страны сожгли и забили насмерть сотни узбеков
В Грузии арестовали россиянина за подготовку убийства скандального журналиста
«Шагаем в ад»
Армения проиграла битву с коронавирусом. Люди там верят в чипирование и массово заражаются
В Белоруссии вновь задержали оппонентов Лукашенко
Все материалы
Экономика
Россияне перешли на дешевые продукты
«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»
Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы «Газпрома»
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
Квартирный вопрос
Почему цены на новостройки снижаться не будут
Институты развития расширят меры поддержки экспортеров МСП
Все материалы
Силовые структуры
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте мужчина скончался
Место происшествияМужчина обстрелял полицейских в Москве
Мотивы стрелка неизвестны. Его подозревают в связях с террористами
В отношении Навального возбудили уголовное дело за клевету в адрес ветерана
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным
Архивное фотоФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
В его квартире нашли коктейли Молотова, самодельные бомбы и ножи
В Москве очевидцы сняли на видео задержание стрелявшего в полицейских таксиста
Все материалы
Наука и техника
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Смартфоны Samsung рекордно подорожали
Sony представила PlayStation 5
Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет
«Тор-М2» станет непотопляемым
«Полная изоляция»
 
Обнаружено новое состояние материи
Все материалы
Спорт
Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
Тренер по фигурному катанию объяснила уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Сто дней после приказа
Мерсисайдское дерби, битва «Сити» и «Арсенала» — главные интриги первой после рестарта недели АПЛ
Клуб АПЛ снова заинтересовался Дзюбой
«В мире футбола вражда лежит в основе игры»
Истории футболистов АПЛ, перешедших в стан принципиального соперника
Губерниев рассказал о поедающих депутатские коврижки бывших спортсменах
Все материалы
Культура
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Майк Науменко«Порой у него бывали странные закидоны»
Жизнь и смерть Майка Науменко и его «Зоопарка»
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
И эти деды воевали
Война во Вьетнаме глазами чернокожих солдат в новом фильме Спайка Ли
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Как заставить мужчину бросить все и помогать женщине»
Что вынуждает людей забыть о своих инстинктах
Все материалы
Интернет и СМИ
Друзья маньяков описали их поведение до совершения преступлений
«Это жизнь. Реальная жизнь»
Бойкая пенсионерка стала звездой YouTube из-за драмы с пьющим мужем. Почему это смотрят миллионы?
Американка не поверила темнокожему собственнику жилья и опозорилась
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Познер порассуждал о стоящем за раскруткой скандала вокруг Ефремова режиссере
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
У «Русского Пионера» появился новый акционер
Все материалы
Ценности
Мужчина заплатил за новую машину, не приходил за ней 23 года и умер
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Бывшая королева красоты поделилась фото после ампутации ноги
Женщина начала торговать обувью и заработала пять миллионов рублей за месяц
Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 20 килограммов за семь месяцев и раскрыл секрет похудения
Бабушка забеременела собственным внуком
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Мальчик остался с дырой в голове после нападения агрессивного лебедя
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Все материалы
Обновленную BMW M5 раскрыли до премьеры
My name is Lada: какими советские машины знали за рубежом?
Викторина: что вы знаете об экспортных машинах из СССР?
Раскрыт новый Nissan X-Trail
Посмотрите на экстремальный тюнинг Subaru
Любая раллийная Impreza покажется скромной на фоне этих монстров
Представлен Lexus IS нового поколения
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Новую Toyota Supra разбили после выезда из автосалона
Все материалы
Дом
Москвичи отказались доплачивать за красивые виды из окон
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Названа минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге
Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы