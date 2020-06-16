Институты развития расширят меры поддержки экспортеров МСП

Начата реализация дорожной карты, направленной на внедрение новых совместных механизмов поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также потенциально готовых начать поставки своей продукции за границу. Соответствующий документ подписали ВЭБ.РФ, группа Российского экспортного центра (РЭЦ), Корпорация МСП и МСП Банк.

Планируется, что новые совместные механизмы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса институтами развития будут запущены в полной мере уже с III квартала 2020 года. Основной задачей является повышение клиентоориентированности институтов поддержки субъектов МСП — готовящихся выйти на внешние рынки участников внешнеэкономической деятельности и облегчение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, обеспечивающих реализацию проектов на всех этапах экспортного цикла, в условиях непростой экономической ситуации.

«Мы должны помочь направить эту созидательную энергию на то, чтобы российская экономика в результате стала более конкурентоспособной. Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые осваивают внешние рынки, сейчас приобретает особую актуальность. При координации ВЭБ.РФ мы объединяем в решении этой задачи инструменты РЭЦ, Корпорации МСП, их дочерних банков — Росэксимбанка и МСП Банка», — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Планируется проработать возможность интеграции цифровых сервисов платформы «Развивай.РФ», платформы РЭЦ «Одно окно», сервисов «АИС НГС» и портала Бизнес-навигатора МСП. Это поможет экспортерам сегмента МСП получить комплексную поддержку и сопровождение организаций развития.

«Активная коммуникация позволила выявить высокую заинтересованность компаний сегмента МСП в получении широкой номенклатуры услуг, позволяющих повысить эффективность работы на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта — от нефинансовых услуг на этапе выбора оптимального рынка сбыта и анализа условий торговли, до финансовых и страховых продуктов на этапе заключения и исполнения сделки. Мы стремимся постоянно улучшать качество и скорость предоставления продуктов РЭЦ. Речь идет о сокращении сроков принятия решений, снижению требований к заемщикам и принципалам, сохранению условий финансирования на докризисном уровне», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В перспективе взаимодействие институтов развития позволит реализовать совместное продуктовое предложение Корпорации МСП, МСП Банка и Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ. Основной задачей является обеспечение единого входа для подачи документов и единых подходов в части андеррайтинга проектов, что должно обеспечить ощутимое сокращение сроков предоставления финансовой поддержки МСП-экспортерам. Решение данной амбициозной задачи предполагается в том числе за счет установления зонтичного гарантийного лимита Корпорации МСП на Росэксимбанк и аккредитации МСП Банка, Росэксимбанка на работу в механизме без двойного андеррайтинга.

Инициатива по перезапуску совместных механизмов поддержки направлена, прежде всего, на стабилизацию деятельности МСП-экспортеров в период восстановления экономики 2020–2021 годов, чтобы обеспечивать своевременное и быстрое реагирование для перераспределения финансовых потоков и заключения новых долгосрочных экспортных контрактов. При этом запуск совместного продуктового предложения позволит повысить эффективность мер поддержки и их востребованность за счет создания механизмов поддержки и снижения рисков реализации всех этапов развертывания экспортноориентированных проектов от инвестиционной идеи до финансирования поставки продукции за рубеж.

«Важно понимать, что мы с коллегами из РЭЦ при координации ВЭБ.РФ не начинаем работу с нуля, а именно перезапускаем некоторые механизмы финансовой поддержки, делая их более доступными для российских компаний. Отечественные МСП производят качественные востребованные за границей товары и услуги, и наша задача заключается в том, чтобы сформировать комплексные государственные механизмы поддержки с учетом набора компетенций каждого института развития для комфортного выхода российских МСП на внешние рынки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

«Экспертиза Корпорации МСП и МСП Банка в части технологии работы с субъектами МСП, цифровизации процесса предоставления финансовых услуг позволит институтам развития предложить рынку каналы доступа к финансовым и нефинансовым продуктам институтов развития независимо от места их регистрации или фактического нахождения. А предоставление доступа к системе РГО позволит повысить востребованность кредитного предложения Росэксимбанка», — рассказал глава МСП Банка Дмитрий Голованов.

Росэксимбанк с 2019 года уже приступил к внедрению «коробочных» продуктов для МСП-экспортеров. Активное продвижение финансовых мер поддержки в этом сегменте позволило получить в первые 4 месяца 2020 года количество заявок в 4 раза большее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы уверены, что внедрение согласованного в III квартале 2019 года нового каталога гарантий Корпорации МСП в отношении кредитов Росэксимбанка без привлечения поручительств региональных гарантийных организаций окажет существенную поддержку в наращивание объемов финансовой поддержки экспортерам», —отметила Вероника Никишина.