ВЭБ.РФ помог разработке препарата для лечения тяжелых форм COVID-19

Группа компаний «Р-Фарм» зарегистрировала препарат для лечения ревматоидного артрита «Артлегиа» («Олокизумаб») и инициировала проведение клинических исследований его безопасности и эффективности для лечения тяжелых форм COVID-19. Клинические исследования препарата проведены в рамках программы группы компаний по разработке инновационных лекарственных препаратов, международную часть которой финансирует с 2015 года ВЭБ.РФ, предоставив 9,4 миллиарда рублей на НИОКР. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

«Это уникальное партнерство: финансирование исследовательских программ в области фармацевтики в России в таком масштабе осуществляется впервые. ВЭБ.РФ на протяжении всего периода участия в проекте последовательно поддерживает инициативы партнера — компании "Р-Фарм", а к настоящему моменту полностью выполнил обязательства по финансированию программы исследований инновационных лекарств, предоставив 28 мая завершающий транш одобренного кредита», — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки с пандемией коронавируса компания «Р-Фарм» экстренно и в кратчайшие сроки провела клинические исследований, в которых новейшую терапию получили более 200 пациентов в 17 стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода. Более 30 пациентов выписаны домой, их состояние находится под наблюдением. Производство лекарства осуществляется на предприятии компании «Р-Фарм» в Ярославле. Препарат уже направлен в российские больницы.

«Появление в стране первого оригинального отечественного биотехнологического препарата для терапии ревматоидного артрита — большой шаг в борьбе против этого тяжелого инвалидизирующего заболевания. "Олокизумаб" обладает значительным потенциалом для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями, мы продолжаем оценивать его эффективность в терапии цитокинового шторма у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции, и готовы в скором времени представить результаты исследований» — заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.