Корпорация МСП и МСП Банк поддержали первое в РФ производство пребиотиков

МСП Банк открыл кредитную линию на сумму 955 миллионов рублей компании «ИстАгро Дон» (ОЭЗ «Данков», Липецкая область) для создания импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП. Продукция будет использоваться для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства.

Кредит предоставлен по ставке 5 процентов годовых на срок 7 лет при обеспечении по кредиту в виде гарантии для стартапов Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей.

Финансовая поддержка была оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей (постановление 1528 от 29.12.2016). Общая стоимость проекта составляет около 2,7 миллиарда рублей.

Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди проекта. На этом этапе проекта будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Стоимость первой очереди составляет 1,4 миллиарда рублей. С выходом производства на полную мощность на предприятии планируют ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сиропа топинамбура и 2,5 тонны гранулированного корма из жома. Новые рабочие места буду созданы для 80 сотрудников (с учетом нескольких рабочих смен).

На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокого степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов.

По словам, Олега Зайцев, генерального директора предприятия, спрос на пребиотические ингредиенты увеличивается на уровне 8,5 процента в год, в первую очередь, на инулин и фруктоолигосахариды.

Продукция компании будет реализовываться в регионах РФ и экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.