МСП Банк одобрил тысячу беспроцентных кредитов для сохранения занятости

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, с момента запуска беспроцентного кредитования одобрил субъектам МСП, пострадавшим от распространения коронавируса 1000 кредитов под 0 процентов годовых для сохранения занятости. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 миллиардов рублей и позволила компаниям сохранить рабочие места для 30 тысяч сотрудников.

На данный момент в МСП Банк поступило около 2 тысяч обращений от предпринимателей на общую сумму более 5 млрд рублей, заявки находятся в работе.

Кредиты по ставке 0 процентов в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Кредит предоставляется на срок до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока. Ставка на первые полгода составляет 0 процентов годовых, для дальнейшего срока банк снизил ставку и сейчас она составляет 3,5 процента.

