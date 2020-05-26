В пермских больницах разместят роботов для проверки температуры

Компания «Промобот» в мае 2020 года поставит 16 станций для бесконтактного измерения температуры «Промобот Термоконтроль» в пермские больницы, перепрофилированные для работы с больными COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). Первый терминал уже установили в Краевой клинической больнице города Перми. Он проверяет температуру медицинских работников при входе и блокирует доступ в здание, если температура повышена.

«Сейчас на входе в перепрофилированные отделения осуществляется контроль температуры тела сотрудника с обязательным уточнением состояния здоровья. Применение "Термоконтролей" позволяет сократить непосредственные контакты между медработниками, что исключает возможность воздушно-капельного и контактного механизмов передачи коронавирусной инфекции», — прокомментировала закупку оборудования министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Для замера требуется 5 секунд, а точность измерения составляет 0,2 градуса. Терминал работает автономно — чтобы измерять температуру на входе, больнице не нужно выделять для этого своих сотрудников с ручными термометрами. Станции уже установили в других клиниках России — в «Семейном докторе» в Нижнем Новгороде и «Альфа-Центре Здоровья» в Березниках.

«Недостаток измерения температуры человеком на входе — это высокий риск перекрестного заражения и "человеческий фактор". Ручной пирометр измеряет температуру поверхности тела и результат зависит от того, куда направлен чувствительный элемент. Конечно, медики прекрасно знают, как проводить эту простую процедуру. Однако людям свойственно уставать и ошибаться. Наше устройство таких погрешностей не допускает. К тому же, оно на порядок доступнее дорогостоящих тепловизоров», — отметил председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков.

Терминалы способны измерять температуру более 300 человек в час. Они представляют собой устройства с дистанционным бесконтактным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В продвинутой версии работает система распознавания лиц — ее можно интегрировать с системами безопасности предприятия.

Терминалы прошли сертификацию соответствия ГОСТ-Р и техническому регламенту Евразийского Экономического Союза (Таможенного Союза), а использование на предприятиях устройств Promobot Thermocontrol соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции для организаций.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, и сегодня является крупнейшим производитель автономных сервисных роботов в Европе. В состав учредителей компании входят дочерняя компания Корпорации МСП и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Благодаря кредиту МСП Банка компания в 2020 году нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.