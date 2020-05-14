Корпорация МСП и МСП Банк профинансировали компанию «РУ-Инжиниринг»

Компании «РУ-Инжиниринг», выпускающей в Набережных Челнах энергосберегающее оборудование под оригинальным брендом RU-DRIVE, открыт кредит на сумму 100 миллионов рублей в МСП Банке. Корпорация МСП предоставила гарантию под кредит на сумму 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Финансирование предоставлено по ставке 7,75 процента годовых на три года в рамках программы Минэкономразвития России по субсидированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства направлены на приобретение материалов и комплектующих для производства оборудования.

Благодаря финансовой поддержки компания успешно реализует ряд новых проектов, увеличит объем выпуска продукции, направит часть высвободившихся средств на развитие производства и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие предприятия.

Производственные мощности «РУ-Инжиниринг» находятся на территории 6,5 тысячи квадратных метров. В данный момент завершается строительство и ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса площадью 2,5 тысячи квадратных метров. По итогам 2019 года объем выпуска продукции увеличился на 30 процентов.

За время работы предприятие выполнило более 150 проектов. «РУ-Инжиниринг» выпускает преобразователи частоты, устройства плавного пуска, статические генераторы реактивной мощности, устройства защиты от замыканий на землю, программно-технические комплексы, стендово-испытательное оборудование. Также, предприятие реализует проекты по интеграции робототехнических комплексов для выполнения промышленных задач, оснащению производств автоматическими линиями и металлообрабатывающими станками, изготовлению блочно-модульных зданий и энергозалов и др.

В числе заказчиков продукции «РУ-Инжиниринг» — ведущие российские предприятия в сфере добычи и реализации углеводородов, производства топлива, переработки металлов, выпуска автомобилей. Предприятие экспортирует изделия в страны СНГ.

