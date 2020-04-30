Брянская компания нарастит производство при поддержке Корпорации МСП

Одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, брянской компании «Глинопереработка» в одном из федеральных банков предоставлена кредитная линия на сумму 45 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей поручительство по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эта программа позволяет фиксировать процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 миллионов рублей на уровне до 8,5 процента годовых.

Средства направлены на приобретение материалов и сырья. Благодаря финансовой поддержке компания проведет необходимые расчеты с поставщиками, увеличит объем выпуска продукции и реализации товаров, обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.

Предприятие осуществляет полный цикл производства продукции. В настоящее время, по данным компании, доля рынка в сегменте бентонитовых наполнителей достигает примерно 40 процентов.

Производственная мощность составляет 35 тысяч тонн продукции в год. Основной сырьевой базой стали собственные месторождения бентонитов в Хакасии и Курганской области, также используется сырье из месторождений Азербайджана, Санкт-Петербурга.

Наполнители, производимые компанией «Глинопереработка» продаются под брендами Pi-Pi Bent Deluxe, Pi-Pi Bent, «Котяра» и «СиСиКэт». Также производственные мощности предприятия позволяют изготавливать частные марки наполнителей для федеральных торговых сетей.