Корпорация МСП обсудила меры по поддержке бизнеса с итальянскими коллегами

Вебинар по мерам поддержки МСП провела Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с Ассоциацией итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa и Итало-Российской торговой палатой. В мероприятии принял участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Руководитель Корпорации МСП рассказал о дальнейших планах по развитию партнерских отношений с GIM Unimpresa. Сотрудничество партеров будет способствовать встраиванию российских МСП в цепочки поставок итальянских компаний, локализованных на территории Российской Федерации, заявил Александр Браверман.

В ходе мероприятия состоялся подробный разговор о решениях, связанных с льготным кредитованием и лизингом, отсрочкой ряда платежей, в том числе по аренде. Кроме того, эксперты провели дискуссию о мерах поддержки МСП в рамках закупочной деятельности крупнейших компаний.

Участники вебинара особое внимание уделили достоинствам портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого доступны и на английском языке.

Корпорация МСП и дочерний МСП Банк активно вовлечены в разработку и реализацию мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. В частности, МСП Банк выдает беспроцентные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам. С момента запуска беспроцентного кредитования 1 апреля 2020 года МСП Банк одобрил более 300 таких кредитов на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.