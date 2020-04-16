РЖД и Корпорация МСП договорились о поддержке закупок у предпринимателей

Компания РЖД и Корпорация МСП подписали договор о мерах по увеличению объемов закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В рамках договоренностей Корпорация МСП будет заниматься поиском потенциальных поставщиков, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции. Также Корпорация проведет анализ закупок РЖД, чтобы выявить подходящие для участия МСП сферы деятельности.

Помимо этого, Корпорация МСП будет оказывать информационную и методическую поддержку всем субъектам малого и среднего предпринимательства в рамка их участия в закупках РЖД.

На сегодняшний день компания РЖД не только является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков РФ по объему закупок в МСП, но и принимает активное участие в создании конкурентных условий для представителей бизнеса.

По предварительным данным в первом квартале 2020 года общий объем закупок у субъектов МСП составил 145,2 миллиарда рублей (67,6 процента). Объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, составил 41,9 миллиарда рублей (19,5 процента.

