«Роснефть» и Корпорация МСП расширят сотрудничество

«Роснефть» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о расширении сотрудничества. Документ направлен на увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в закупках компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

В рамках соглашения Корпорация МСП предоставит компании «Роснефть» информационно-аналитические услуги для повышения информированности представителей малого и среднего предпринимательства о закупках компании. Такая инициатива позволит повысить эффективность закупочной деятельности «Роснефти», а также привлечь новых участников рынка из числа субъектов МСП.

Активное участие малого и среднего предпринимательства в работе крупнейших компаний страны является важным элементом развития экономики. «Роснефть» принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей МСП и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства.

«Роснефть» стала одной из первых крупнейших компаний России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП.

