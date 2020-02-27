«Роснефть» успешно внедрила новейшие программные обеспечения

Специалисты сервисного предприятия «РН-ГРП» на Приразломном месторождении (входит в состав «РН-Юганскнефтегаз», дочернего общества «Роснефти») провели 10-тысячную операцию гидроразрыва пласта с полным циклом проектирования в первом отечественном симуляторе гидроразрыва пласта «РН-ГРИД». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Внедрение собственного симулятора для проектирования операций ГРП обеспечило полную технологическую независимость «Роснефти» от зарубежных программных пакетов в области инженерных расчетов для гидроразрыва пласта.

«Роснефть» реализовала более 200 коммерческих лицензий на использование программного комплекса «РН-ГРИД», применяемого для выполнения всех операций и инженерных расчетов при проектировании гидроразрыва пласта. Покупателями ПО стали крупнейшие российские и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.

«Роснефть» в рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП.

В начале 2018 года «Роснефть» внедрила «РН-ГРИД» на предприятиях внутреннего сервиса по ГРП, полностью отказавшись от западных аналогов. Также, в 2018 году «Роснефть» начала коммерческую реализацию ПО «РН-ГРИД». Программный комплекс стоит существенно дешевле зарубежного ПО. Появление на российском рынке отечественной разработки привело к усилению конкуренции и снижению цен на зарубежные аналоги.

На стадии заключения контракты еще на 50 лицензий, кроме того, ВУЗам-партнерам компании передано 140 академических лицензий. Более 40 тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для изучения возможностей «РН-ГРИД».

В настоящее время компании Азиатско-Тихоокеанского региона ведут переговоры с «Роснефтью» о покупке лицензий на использование симулятора «РН-ГРИД».

Специалисты компании «Роснефть» также внедрили модуль «голосовой помощник» в интегрированную цифровую среду для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений «РН-КИН». Апробация модуля показала, что с помощью голосового помощника сотрудник, использующий корпоративное ПО в течение всего рабочего дня, сможет осуществлять поиск необходимой информации для выполнения своих работ вдвое быстрее — за 4-5 часов, что принесет значительный экономический эффект.

«Роснефть» в рамках реализации цифровой стратегии разработала уникальный комплекс инструментов нефтеинжиниринга «РН-КИН». Программный комплекс позволяет осуществлять оперативный доступ и анализ любой геологической и технологической информации по скважинам/залежам и оперативно проводить инженерные расчеты для целей оптимизации работы пласта и повышения нефтеотдачи.

В основе работы модуля «голосового помощника» лежат методы распознавания голоса пользователя с помощью акустических и языковых моделей на базе языкового словаря. Полученные данные адаптируются с точностью распознавания более 95 процентов. Далее с помощью методов машинного обучения выделяются смысловые объекты и проверяется их качество, что позволяет выполнять точно и быстро различные команды в программном обеспечении. Голосовой помощник также оповещает пользователя об исполнении команды с помощью автоматической генерации речи.

