«Роснефть» на Эргинском кластере добыла 5 миллионов тонн нефти

«Роснефть» с начала разработки месторождений Эргинского кластера в 2017 году добыла 5 миллионов тонн нефти. Опережающий рост добычи на проекте был обеспечен в течение 2019 года. За этот период суточный объем извлекаемого сырья увеличился на 20 процентов и превысил 8 тысяч тонн в сутки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Всего в рамках проекта пробурено 274 добывающих скважины, 170 из которых — горизонтальные. Общая проходка с начала разработки месторождений превысила 1,8 миллиона метров.

Для увеличения притоков нефти «Роснефть» успешно применяет на Эргинском кластере месторождений технологию многотоннажного гидроразрыва пласта (ГРП). Применяемые технологии доказали свою эффективность.

Ускоренный ввод в разработку новых запасов стал возможен благодаря внедрению современных подходов к организации производства на всех этапах — от строительства скважин до транспортировки сырья, отметили в «Роснефти». В настоящее время на месторождениях кластера разрабатываются четыре продуктивных пласта, в которых сосредоточен основной объём запасов нефти.

Новый проект в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) реализуется с учетом современных экологических требований. В процессе производственной деятельности, в обязательном порядке ведется экологический мониторинг, включающий измерение и анализ состояния атмосферного воздуха, мониторинг поверхностных, подземных и грунтовых вод, а также почв. Освоение месторождений Эргинского кластера способствует созданию новых квалифицированных рабочих мест и социально-экономическому развитию региона.

