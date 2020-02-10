«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по акциям «Роснефти»

«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по стоимости акций «Роснефти» с 7 до 8,8 доллара за ценную бумагу, говорится в обзоре банка по нефтегазовому рынку России. Об этом сообщает Rambler News Service.

Среди позитивных факторов аналитики банка отметили ожидающееся сокращение ежегодных процентных выплат примерно на 2 миллиарда долларов в период с 2019 по 2022 год. Также с 2020 года на чистую прибыль не будет оказывать негативное влияние амортизированный убыток по курсовым разницам в размере 1,9 миллиарда долларов ежегодно. Убыток по курсовым разницам по сделкам с предоплатой должен снизиться примерно с 2 миллиардов долларов в 2019 году почти до нуля в 2022 году. На этом фоне дивидендная доходность компании должна превысить 10 процентов в 2021 году, отмечают аналитики банка.

Ранее прогнозы по акциям Роснефти повысили международные банки Credit Suisse и Merrill Lynch. Credit Suisse повысил прогноз на 17 процентов: с 7,7 до 9 долларов за ценную бумагу, Merrill Lynch — на 20 процентов до 10 долларов за ценную бумагу.

Согласно прогнозу Merrill Lynch, свободный денежный поток «Роснефти» в 2020 году составит 16 миллиардов долларов при дивидендной доходности в 10 процентов. Специалисты банка также полагают, что проект «Восток Ойл» может привести к росту котировок акций компании.

Ранее рекомендацию по акция «Роснефти» также повысил банк J.P. Morgan, сообщало агентство ТАСС. Аналитики банка изменили рекомендацию с «держать» до «покупать» и установили новую целевую стоимость в размере 9,4 доллара за ценную бумагу против 8,3 доллара ранее. В обзоре банка говорилось, что выручка «Роснефти» в 2020 году может вырасти на 30 процентов.

