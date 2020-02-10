Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
В Турции рассказали об «армрестлинге» с Россией по Идлибу
В России соседи начали войну из-за общей калитки
Турция захотела поддержки НАТО в Сирии
Знакомые найденного пьяным 10-летнего россиянина пожаловались на угрозы
Канделаки ответила Собчак на критику фигуры
Неймара назвали организатором сети VIP-проституции
Российским заводам стало не хватать китайских деталей
Кот укусил спящую хозяйку за шею и спас ее от гибели
В Москву придет затяжная оттепель 
Упадок Запада назвали выгодным для России
Новости партнеров

«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по акциям «Роснефти»

Перейти в «Мою Ленту»

«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по стоимости акций «Роснефти» с 7 до 8,8 доллара за ценную бумагу, говорится в обзоре банка по нефтегазовому рынку России. Об этом сообщает Rambler News Service.

Среди позитивных факторов аналитики банка отметили ожидающееся сокращение ежегодных процентных выплат примерно на 2 миллиарда долларов в период с 2019 по 2022 год. Также с 2020 года на чистую прибыль не будет оказывать негативное влияние амортизированный убыток по курсовым разницам в размере 1,9 миллиарда долларов ежегодно. Убыток по курсовым разницам по сделкам с предоплатой должен снизиться примерно с 2 миллиардов долларов в 2019 году почти до нуля в 2022 году. На этом фоне дивидендная доходность компании должна превысить 10 процентов в 2021 году, отмечают аналитики банка.

Ранее прогнозы по акциям Роснефти повысили международные банки Credit Suisse и Merrill Lynch. Credit Suisse повысил прогноз на 17 процентов: с 7,7 до 9 долларов за ценную бумагу, Merrill Lynch — на 20 процентов до 10 долларов за ценную бумагу.

Согласно прогнозу Merrill Lynch, свободный денежный поток «Роснефти» в 2020 году составит 16 миллиардов долларов при дивидендной доходности в 10 процентов. Специалисты банка также полагают, что проект «Восток Ойл» может привести к росту котировок акций компании.

Ранее рекомендацию по акция «Роснефти» также повысил банк J.P. Morgan, сообщало агентство ТАСС. Аналитики банка изменили рекомендацию с «держать» до «покупать» и установили новую целевую стоимость в размере 9,4 доллара за ценную бумагу против 8,3 доллара ранее. В обзоре банка говорилось, что выручка «Роснефти» в 2020 году может вырасти на 30 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роснефть» поставит в Индию два миллиона тонн нефти
J.P. Morgan повысил рекомендации по акциям «Роснефти»
Сотрудничество с «Роснефтью» в ВР назвали примером превосходного партнерства
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

На вырост

Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
19:32Сегодня

Российским заводам стало не хватать китайских деталей

18:50Сегодня

Россия заговорила о будущем транзита газа через Украину

18:29Сегодня

Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Экономика00:02 9 февраля
Эдвард Уорд. «Пузырь Южных морей»

Умные же люди

Как Исаак Ньютон, король и тысячи англичан потеряли деньги в финансовой пирамиде
18:11Сегодня

Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам

17:38Сегодня

Среди богатейших бизнесменов России появился новичок

17:06Сегодня

Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов

Экономика00:01 6 февраля

Черные дни

Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
16:55Сегодня

Подсчитаны точные потери от смертельного вируса

16:17Сегодня

Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику

15:41Сегодня

Российские компании отказались делиться деньгами

Россия
Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок
Названа доля «тихих алкоголиков» в России
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью
Личный вертолет Айрата Хайруллина рухнул на лед сразу после взлета
В России призвали отменить оправдательный вердикт за убийство гея
«Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть»
Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи
Российским ученым разрешили снова общаться с иностранцами
«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»
Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
Все материалы
Мир
России предрекли возмездие за помощь Венесуэле
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
США начали вывод войск из Ирака
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
США и Украина понаблюдают за Россией с воздуха
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Ангела Меркель осталась без преемницы
Все материалы
Бывший СССР
На Украине проверят связь СБУ с подозреваемыми в убийстве Шеремета
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Азербайджан заявил об угрозе ядерного терроризма из-за Армении
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Угрожавшая Зеленскому националистка в суде пообещала выесть президенту мозг
Все материалы
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам
Эдвард Уорд. «Пузырь Южных морей»Умные же люди
Как Исаак Ньютон, король и тысячи англичан потеряли деньги в финансовой пирамиде
Среди богатейших бизнесменов России появился новичок
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности дела замглавы Генштаба
Бандитский закон
 
Россияне обманули банкоматы на миллионы рублей «билетами банка сувениров»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста Российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
Все материалы
Наука и техника
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Обнаружен загадочный вирус-отшельник с неизвестной ДНК
«Прогноз неутешительный»
 
Предсказан глобальный дефицит AirPods
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Совершен прорыв в создании рекордно мощного коллайдера
Все материалы
Спорт
Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта
«Не понимаю, почему мы так мало забиваем»
Битва «Сити» с «Вест Хэмом» и испытание для Анчелотти — главные интриги тура АПЛ
Требовавший от Емельяненко разборок на ножах боец объяснился
Сергей Шубенков«Задумывался уехать из России»
Чемпион мира Шубенков — о своей зарплате, допинговом скандале и ворующих чиновниках
Воссоздан последний полет вертолета Коби Брайанта
Все материалы
Культура
Из тайваньского кино начали вырезать поцелуи для борьбы с коронавирусом
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар»-2020
Шайа ЛаБаф посмеялся над актером с синдромом Дауна и стал объектом ненависти
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар»-2020
Умерла оперная певица Мирелла Френи
Харви Вайнштейн«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»
Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
Победитель «Оскара» рассказал о планах напиться
Все материалы
Интернет и СМИ
Билли Айлиш смутилась на «Оскаре» и стала мемом
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Расхохотавшейся после слов о льготах в России телеведущей предрекли увольнение
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Появилось приложение для проверки риска заразиться коронавирусом
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Все материалы
Ценности
Актрису сравнили с лобстером на «Оскаре» из-за внешнего вида
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Джиджи Хадид появилась на публике в прозрачном платье на голое тело
«Нет бога, кроме президента»
Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
Самая красивая женщина в мире вышла в свет в бюстгальтере
Порнозвезды впервые поучаствуют в модных показах
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Все материалы
Путешествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
В сети удивились посадке пассажирского самолета во время мощного шторма
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Живущие в России китайцы обиделись на шарахающихся от них местных
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Родственники погибших в Таиланде детей оказались в больнице с травмами
Все материалы
Из жизни
Мужчина нашел дома одно из самых ядовитых морских существ на планете
Джон Бингэм и Вероника Дункан«Он коварный мошенник и убийца»
Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
Орангутан протянул руку помощи стоявшему в кишащей змеями реке человеку
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
Мужчина сорвал джекпот и сразу позвонил бывшей жене
Барменша поболтала с посетителем и получила огромные чаевые
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Все материалы
Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris для России
Длительный тест Suzuki Vitara: часть 2
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Посмотрите на Rolls-Royce Cullinan в фотосессии с хотродами
Главный люксовый внедорожник планеты ныряет в калифорнийскую автомобильную субкультуру
Всем московским улицам хотят присвоить индекс скорости
Aston Martin DBX: внедорожник для Бонда
Видео: обзор новейшего кроссовера Aston Martin за 14 миллионов рублей
Mercedes-Benz пересмотрит модельный ряд и сократит тысячи сотрудников
Все материалы
Дом
Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки
Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В подвале старинного особняка нашли подпольный бар
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы