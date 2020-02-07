Американский банк J.P. Morgan повысил рекомендации по акциям «Роснефти» с «Держать» до «Покупать», а целевую цену увеличил с 8,3 до 9,4 доллара за GDR и добавил в список наиболее предпочтительных акций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Говоря о причинах повышения, в банке отметили, что в целевую цену «Роснефти» был включен эффект в 1,1 доллара за GDR от проекта «Восток Ойл» (25% проекта), причем банк повысил NPV (Net present value, чистая приведенная стоимость) проекта с 18 миллиардов долларов до 41 миллиарда долларов, из них 24 миллиарда долларов — нефть, 16 миллиардов долларов — СПГ.

Кроме того, в J.P. Morgan ожидают разовых положительных эффектов на прибыль в 2020 году в сумме 400 миллиардов рублей, что увеличит дивидендную доходность до 8,2 процента.

В то же время J.P. Morgan понизил рекомендации по бумагам «Газпрома» и «Новатэка» с «Покупать» до «Держать».

Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информационно-аналитический терминал «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR «Роснефти», основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 8,66 доллара за штуку, консенсус-рекомендация — «покупать» («выше рынка»).

Ранее, в январе, Швейцарский банк Credit Suisse повысил целевую цену GDR «Роснефти» с 7,7 доллара до 9 долларов. Как отметили аналитики банка, одной из причин повышения стоимости GDR стала корректировка WACC (средневзвешенная стоимость капитала) примерно до 11 процентов в связи с более низкой в последние 12 месяцев стоимостью долга.

Тогда же инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рекомендации по «Роснефти» до «Покупать», а целевую цену увеличил на 20 процентов, до 10 долларов за GDR. Банк полагает, что рост доли новых месторождений компании с низким налогообложением, снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов. Кроме того, по мнению аналитиков Merrill Lynch, СДП в 2020 году составит 16 миллиардов долларов, а дивидендная доходность — 10 процентов.