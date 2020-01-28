Швейцарский банк Credit Suisse повысил целевую цену GDR «Роснефти» с 7,7 доллара до 9 долларов. Об этом говорится в обзоре кредитной организации.

Как отметили аналитики банка, одной из причин повышения стоимости GDR стала корректировка WACC (средневзвешенная стоимость капитала) примерно до 11 процентов в связи с более низкой в последние 12 месяцев стоимостью долга. «В своей модели мы учли результаты компании за третий квартал 2019 года, которые были значительно лучше прогнозов. Это позволило нам улучшить прогноз по прибыли на акцию за 2019 году», — отмечается в обзоре банка.

Кроме того, аналитики ожидают, что новые стандарты IMO (Международная морская организация) должны ослабить цены марки Urals и высокосернистого сырья, тогда как экспорт «Роснефти» на 60 процентов составляет нефть марки ESPO, для которой действует более высокая цена.

Также, по словам экспертов банка, если свободный денежный поток «Роснефти» в сегменте нефтепереработки станет отрицательным, могут быть задействованы налоговые льготы, что поможет избежать значительного снижения операционных результатов.

Днем ранее инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рекомендации по «Роснефти» до «Покупать», а целевую цену увеличил на 20 процентов, до 10 долларов за GDR.

Банк полагает, что рост доли новых месторождений компании с низким налогообложением, снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов. Кроме того, по мнению аналитиков Merrill Lynch, СДП в 2020 году составит 16 миллиардов долларов, а дивидендная доходность — 10 процентов.