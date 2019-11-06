Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 25 процентов

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), за девять месяцев 2019 года выросла на 25 процентов в годовом выражении и составила 550 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованной компанией финансовой отчетности по МСФО за девять месяцев и третий квартал текущего года. В третьем квартале чистая прибыль НК выросла на 16 процентов, составив 225 миллиардов рублей.

Результаты компании за третий квартал более чем на 13 процентов превзошли консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных банков. Отмечается, что динамика чистой прибыли российской компании в долларах в третьем квартале (+20 процентов) выше, чем у большинства мировых мейджоров.

Выручка «Роснефти» по итогам января-сентября выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,2 процента в рублевом выражении и достигла 6 452 миллиардов рублей. Рост выручки связан с ростом объемов реализации нефти на 19,6 процента при снижении цен на нее на 9,3 процента. По итогам третьего квартала рост выручки в квартальном выражении составил 4,9 процента, достигнув 2 240 миллиардов рублей. Этот показатель на 7,2 процента превысил консенсус-прогноз аналитиков инвестбанков. Динамика выручки «Роснефти» в третьем квартале в долларовом выражении (4,5 процента) выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-4,2 процента), BP (-5,8 процента), Equinor (-12,9 процента), PetroChina (-0,8 процента).

EBITDA компании в январе-сентябре увеличилась на 1,5 процента в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года, до 1 617 миллиардов рублей, и на 7,6 процента в третьем квартале, до 554 миллиардов рублей. Рост показателя в значительной мере обусловлен увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов, а также эффективным контролем над затратами.

Комментируя финансовые результаты компании за третий квартал, председатель правления и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что в отчетном периоде «компания смогла увеличить добычу жидких углеводородов квартал к кварталу и частично компенсировать падение, зафиксированное во втором квартале в результате ограничения приема нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефть"». «Мы восстановили объемные показатели в нефтепереработке и усилили позиции на традиционных для нас рынках», — добавил он.

«Роснефть» последовательно реализует стратегию по наращиванию свободного денежного потока: он остается положительным уже на протяжении 30 кварталов подряд. По итогам третьего квартала показатель составил 281 миллиард рублей (рост в 2,08 раза). В долларах – 4,4 миллиарда, рост в 2,2 раза. В январе-сентябре свободный денежный поток составил 613 миллиардов рублей (или 9,4 миллиарда долларов).

Также «Роснефть» сохраняет приверженность цели по снижению долговой нагрузки. С начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1 процента или на 820 миллиардов рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 миллиардов рублей за январь-сентябрь.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,2 процента является одним из лидеров отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как Equinor (5,2 процента), Petrobras (1,4 процента), PetroChina (2,6 процента).

Аналитики инвестбанков ожидают рекордных дивидендных выплат НК, а также высокой дивидендной доходности по итогам 2019 года.

«На сегодняшний день "Роснефть", пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация — почти вдвое», — отметила партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Она напомнила, что «Роснефть» анонсировала целый ряд инициатив, нацеленных на дальнейший рост стоимости ее акций, в том числе сокращение долговой нагрузки. «В стратегии "Роснефть-2022" Компания также заявила о своём намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса, а также озвучила цель войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. В декабре 2018 года "Роснефть" одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Это важный ориентир для инвесторов», — отметила Косарева.