Merrill Lynch повысил рекомендации по акциям «Роснефти»

Merrill Lynch повысил рекомендации по «Роснефти» до «Покупать», а целевую цену увеличил на 20 процентов, до 10 долларов за GDR. Об этом говорится в обзоре инвестбанка.

Банк полагает, что рост доли новых месторождений компании с низким налогообложением, снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов. Merrill Lynch ожидает, что СДП в 2020 году составит 16 миллиардов долларов, а дивидендная доходность — 10 процентов.

«Мы считаем, что прибыль "Роснефти" может вырасти примерно на 30 процентов в 2019 и 2020 годах, увеличение доли новых месторождений, снижение списаний и других убытков, а также сокращение финансовых расходов должны стать основными факторами роста в 2020 году. По нашим оценкам, такая сильная динамика доходов должна привести к существенному росту дивидендов», — говорится в обзоре.

Кроме того, аналитики Merrill Lynch полагают, что проект «Роснефти» «Восток Ойл» также может способствовать росту котировок компании.

Одновременно с этим банк понизил рекомендации по «Газпрому» до «Держать» из-за ухудшения прогноза прибыли компании по причине ожидания низких цен на газ в 2020 году из-за роста конкуренции трубного газа и СПГ в Европе и снижения объемов экспорта из-за высоких запасов газа в хранилищах и теплой зимы.

«Мы ожидаем, что давление на цены на газ будет продолжаться в течение всего года, учитывая: большие запасы энергоносителя в хранилищах, рекордные запуски заводов по производству СПГ и высокие показатели использования мощностей по переработке газа. Учитывая слабую газовую макроэкономику, мы корректируем наши реализованные экспортные цены на газ ниже и понижаем рейтинг "Газпрома" с "Покупать" до "Держать", — говорится в обзоре.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом.