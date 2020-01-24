Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне Baa3

Кредитный рейтинг «Роснефти» сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в специальном отчете международного рейтингового агентства Moody’s о компании «Роснефть».

В отчете Moody’s акцентирует внимание на том, что «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки», а именно — Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный — через компанию «Башнефть»).

В своем отчете агентство отметило сильный бизнес-профиль «Роснефти», являющейся одной из крупнейших в мире публичных нефтяных компаний по запасам и добыче углеводородов. Важным достижением российской компании Moody’s также назвало улучшающиеся финансовые показатели, в том числе, генерацию денежного потока, рост уровня покрытия процентных расходов и снижающуюся долговую нагрузку.

За 9 месяцев 2019 года скорректированный Moody’s показатель долга «Роснефти» сократился примерно на 1 триллион рублей. Агентство ожидает дальнейшего сокращения долговой нагрузки компании.

К сильным сторонам кредитоспособности «Роснефти» аналитики агентства также отнесли статус крупнейшего налогоплательщика страны, который подчеркивает стратегическую значимость компании.

По мнению аналитиков Moody’s, основными вызовами, стоящими перед «Роснефтью», являются изменяющийся налоговый режим нефтяной отрасли России и действующие санкции.

Как следует из отчета Moody’s, до применения дисконта к кредитному рейтингу компании из-за ведения деятельности в российской нефтегазовой отрасли оценка кредитоспособности «Роснефти» находится на уровне А3, то есть на три ступени выше рейтинга Российской Федерации и на одном уровне, например, с американскими Amazon, Baker Hughes, Boeing, ConocoPhillips немецкой Daimler, а также австрийской OMV.