Названы условия международного признания российской экономики

Россия может улучшить суверенный рейтинг, влияющий на стоимость госдолга, если снизит уязвимость перед внешнеполитическими факторами, заявил в интервью РИА Новости аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Эван Вольманн.

«У нас стабильный прогноз по суверенному рейтингу России, что означает, что имеется баланс между рисками повышения и понижения рейтинга», — отметил Вольманн.

Еще одним фактором, способствующим улучшению рейтинга, может стать «развитие бюджетных возможностей». Для этого необходимо будет провести экономические и бюджетно-налоговые реформы.

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В феврале 2019 года Moody’s последним из трех ведущих мировых агентств повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня, позволяющего вкладываться в госдолг страны и отдельные корпоративные облигации широкому кругу инвесторов, в том числе институциональных. Также рейтинг влияет на уровень ставок по гособлигациям: чем он выше, тем ниже ставки.

Вместе с S&P Moody’s понижало рейтинг России на фоне экономического и геополитического кризисов 2014 годов до неивестиционного уровня. Fitch сохранял его на инвестиционном уровне без изменений.

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