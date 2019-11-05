Публикация производственного отчета «Роснефти» подняла котировки акций компании

Обыкновенные акции «Роснефти» стали дорожать на торгах Мосбиржи сразу же после публикации производственного отчета компании за девять месяцев 2019 года. Это вытекает из статистики роста котировок акций на Московской бирже.

На 12 часов по Москве акции «Роснефти» подорожали на 4,04 процента, до 451,95 рубля за бумагу. Цена акции на пике роста составляла 453,45 рубля, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 4,4 процента.

Судя по отчетности «Роснефти», среднесуточная добыча углеводородов компании за девять месяцев выросла на 0,6 процента, до 5,78 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (213,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента за 9 месяцев). Добыча газа в отчетном периоде снизилась на 0,4 процента, до 49,73 миллиарда кубических метра. «Роснфеть» в январе — сентябре 2019 года увеличила добычу жидких углеводородов на 0,9 процента, до 172,2 миллиона тонн год к году, или 4,67 миллиона тонн баррелей в сутки.

Компания за январь-сентябрь текущего года поставила нефть в страны дальнего зарубежья в объеме 102,8 миллиона тонн, за III квартал - 35,2 миллиона тонн. На внутренний рынок компания за девять месяцев увеличила поставки моторных топлив на 7,7 процента год к году, до 22,4 миллиона тонн, из которых 8,4 миллиона тонн поставлены в III квартале.

